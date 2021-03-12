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В телеге сегодня. «Кстати, получается, что «красауцы» не справляются?»

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Telegrаm-канал Салiдарнасцi – о заявлениях Лукашенко во время очередной кадровой встряски.

– Выяснилось, что «никто на нас группировками наступать не будет, как шли в 1941 году». Лукашенко объяснил, что времена изменились, и на Беларусь никто не обрушится войсками, как это было в середине прошлого века».

Между тем, совсем недавно страну пытались убедиться в обратном. Лукашенко, видимо, подзабыл, как сам рассказывал о танковых гусеницах, лязгающих у границ синеокой. И о том, что только передислокация белорусских войск заставила потенциальных «агрессоров» отказаться от мысли о вторжении.

Плохо, когда... сочиняешь: каждая следующая фантазия может противоречить предыдущей (особенно, если забыть, что говорил раньше).

Но еще хуже – ставить задачу армии бороться с «врагом» внутри страны. Те, кто выступает против нынешней диктаторской власти, по сути приравнены к иноземным захватчикам. А на войне, как на войне – «иногда не до законов».

Кстати, получается, что «красауцы» не справляются, раз нужно подключать армию? – писали в нашем телеграме накануне вечером, а если хотите читать одними из первых – подписывайтесь на @gazetaby.

 
 
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Telegrаm-канал Салiдарнасцi – о заявлениях Лукашенко во время очередной кадровой встряски.
 
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