До трех лет лишения свободы грозит подростку, разбившему в школе окно

Источник материала: ОНТ

В Борисове 17-летний парень в порыве чувств разбил окна в школе возлюбленной. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Оказалось, что подросток приехал из Минска к возлюбленной. Он надеялся на встречу после ссоры, но девушка так и не вышла. Тогда молодой человек «не придумал ничего лучше, как бросить камни в окна школы», где учится возлюбленная. Кстати, находился парень в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело за хулиганство. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото: УВД Минского облисполкома





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