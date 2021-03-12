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До трех лет лишения свободы грозит подростку, разбившему в школе окно

12.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

До трех лет лишения свободы грозит подростку, разбившему в школе окно

В Борисове 17-летний парень в порыве чувств разбил окна в школе возлюбленной. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома.

Оказалось, что подросток приехал из Минска к возлюбленной. Он надеялся на встречу после ссоры, но девушка так и не вышла. Тогда молодой человек «не придумал ничего лучше, как бросить камни в окна школы», где учится возлюбленная. Кстати, находился парень в состоянии алкогольного опьянения.

По факту возбуждено уголовное дело за хулиганство. Статья предусматривает до трех лет лишения свободы.

Фото: УВД Минского облисполкома


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Теги: Минск
 
 
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В Борисове 17-летний парень в порыве чувств разбил окна в школе возлюбленной. Возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на УВД Миноблисполкома....
 
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