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Это точно к деньгам! Растения которые принесут в дом богатство и удачу

12.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Это точно к деньгам! Растения которые принесут в дом богатство и удачу

Для того чтобы добиться успеха в жизни, нужно трудиться и верить в себя. Но ведь никто не мешает подкрепить свои усилия волшебными помощниками! Мы расскажем вам, какие растения на подоконнике поспособствуют исполнению задуманного.

 

Фикус Бенджамина


Любой фикус сулит своему владельцу успехи в любых начинаниях, но особенно отличается именно фикус Бенджамина. Считается, что подарить это растение – значит принести человеку удачу, благополучие и долгую счастливую жизнь. А еще есть поверие, что бездетной паре фикус поможет наконец завести ребенка!

 

Замиокулькас или «Долларовое дерево»



Это тропическое растение с необычными листьями принесет своему владельцу удачу, но и невероятное богатство. Его рекомендуют ставить в офисах, особенно в кабинетах начальников. Растение очищает воздух и улавливает вредное излучение от монитора компьтера. Выходит, что замиокулькас подарит не только благополучие, но и здоровье.

 

Спатифиллум или «Женское счастье»


По состоянию этого растения, говорят, можно судить об отношениях: спатифиллум начинает вянуть – отношения разваливаются, растение бурно цветет и растет – значит в семье все отлично. А вообще, сам по себе спатифиллум улучшает отношения, дарит гармонию, удачу, благополучие и счастье. Цветок неспроста называют «женское счастье», ведь именно он помогает устроить личную жизнь одиноким женщинам!

 

Антуриум или «Мужское счастье» 


Это растение тоже приносит удачу, как и «Женское счастье». Только Антуриум сулит счастье мужчинам. Цветок усиливает мужскую силу и энергию, поэтому лучше поставить его в спальне. А если подарить Антуриум холостяку, то совсем скоро он найдет свою суженую. Цветок принесет в отношения гармонию, благополучие и взаимопонимание.

 

Фиалка


Это цветущее растение помогает справиться с душевными тревогами. Фиалка (особенно белого цвета) подарит уверенность и спокойствие, их стоит завести дома, где часто случаются ссоры и недопонимание. Вообще фиалки рекомендуют обязательно принести в дом, где часто случаются ссоры, ведь это цветок мира. А еще фиалка стала настоящим символом верности и преданности, поэтому растение сулит неувядающую любовь супруга.


Фото: Pinterest.

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Для того чтобы добиться успеха в жизни, нужно трудиться и верить в себя. Но ведь никто не мешает подкрепить свои усилия волшебными помощниками! Мы расскажем вам,...
 
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