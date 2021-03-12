Это точно к деньгам! Растения которые принесут в дом богатство и удачу

Источник материала: ОНТ

Для того чтобы добиться успеха в жизни, нужно трудиться и верить в себя. Но ведь никто не мешает подкрепить свои усилия волшебными помощниками! Мы расскажем вам, какие растения на подоконнике поспособствуют исполнению задуманного.

Фикус Бенджамина





Любой фикус сулит своему владельцу успехи в любых начинаниях, но особенно отличается именно фикус Бенджамина. Считается, что подарить это растение – значит принести человеку удачу, благополучие и долгую счастливую жизнь. А еще есть поверие, что бездетной паре фикус поможет наконец завести ребенка!

Замиокулькас или «Долларовое дерево»







Это тропическое растение с необычными листьями принесет своему владельцу удачу, но и невероятное богатство. Его рекомендуют ставить в офисах, особенно в кабинетах начальников. Растение очищает воздух и улавливает вредное излучение от монитора компьтера. Выходит, что замиокулькас подарит не только благополучие, но и здоровье.

Спатифиллум или «Женское счастье»





По состоянию этого растения, говорят, можно судить об отношениях: спатифиллум начинает вянуть – отношения разваливаются, растение бурно цветет и растет – значит в семье все отлично. А вообще, сам по себе спатифиллум улучшает отношения, дарит гармонию, удачу, благополучие и счастье. Цветок неспроста называют «женское счастье», ведь именно он помогает устроить личную жизнь одиноким женщинам!

Антуриум или «Мужское счастье»





Это растение тоже приносит удачу, как и «Женское счастье». Только Антуриум сулит счастье мужчинам. Цветок усиливает мужскую силу и энергию, поэтому лучше поставить его в спальне. А если подарить Антуриум холостяку, то совсем скоро он найдет свою суженую. Цветок принесет в отношения гармонию, благополучие и взаимопонимание.

Фиалка





Это цветущее растение помогает справиться с душевными тревогами. Фиалка (особенно белого цвета) подарит уверенность и спокойствие, их стоит завести дома, где часто случаются ссоры и недопонимание. Вообще фиалки рекомендуют обязательно принести в дом, где часто случаются ссоры, ведь это цветок мира. А еще фиалка стала настоящим символом верности и преданности, поэтому растение сулит неувядающую любовь супруга.





Фото: Pinterest.

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