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Крупный пожар на швейной фабрике в Египте: 20 человек погибли, есть пострадавшие
Источник материала: ОНТ
Крупный пожар на швейной фабрике в Египте. К этому часу известно о 20 погибших. И ещё больше – пострадавших.
На месте работают 15 пожарных расчётов, дежурят машины скорой помощь. Вокруг полыхающего завода установлены противопожарные преграды, чтобы огонь не перекинулся на другие здания. О причинах ничего не известно. Предстоит оценить и ущерб от пожара.
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Крупный пожар на швейной фабрике в Египте. К этому часу известно о 20 погибших. И ещё больше – пострадавших. На месте работают 15 пожарных расчётов, дежурят машины...
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