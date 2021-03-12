Крупный пожар на швейной фабрике в Египте: 20 человек погибли, есть пострадавшие

Источник материала: ОНТ

Крупный пожар на швейной фабрике в Египте. К этому часу известно о 20 погибших. И ещё больше – пострадавших.

На месте работают 15 пожарных расчётов, дежурят машины скорой помощь. Вокруг полыхающего завода установлены противопожарные преграды, чтобы огонь не перекинулся на другие здания. О причинах ничего не известно. Предстоит оценить и ущерб от пожара.

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