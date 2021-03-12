«Не будем через колено ломать». Лукашенко против полного перехода на страховую медицину

Источник материала: ОНТ

Сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, Александр Лукашенко заявил о том, что он против полного перехода в стране на страховую медицину, передает БЕЛТА.

Свою эффективность, по словам Президента, государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Поэтому Александр Лукашенко считает, что все должно происходить постепенно. Так, например, в два раза за пятилетку увеличилось количество людей в Беларуси, которые страхуют свои медрасходы добровольно.

Фото: БЕЛТА

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