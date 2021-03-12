ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Не будем через колено ломать». Лукашенко против полного перехода на страховую медицину

12.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

«Не будем через колено ломать». Лукашенко против полного перехода на страховую медицину

Сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, Александр Лукашенко заявил о том, что он против полного перехода в стране на страховую медицину, передает БЕЛТА.

Свою эффективность, по словам Президента, государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Поэтому Александр Лукашенко считает, что все должно происходить постепенно. Так, например, в два раза за пятилетку увеличилось количество людей в Беларуси, которые страхуют свои медрасходы добровольно.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, Александр Лукашенко заявил о том, что он против полного перехода в стране на страховую медицину, передает БЕЛТА....
 
Новости дня
Новости разные
 
У выходныя ў Беларусі чакаецца дождж і мокры снег
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by