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«Не будем через колено ломать». Лукашенко против полного перехода на страховую медицину
Источник материала: ОНТ
Сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, Александр Лукашенко заявил о том, что он против полного перехода в стране на страховую медицину,
Свою эффективность, по словам Президента, государственная система здравоохранения показала и в период пандемии. Поэтому Александр Лукашенко считает, что все должно происходить постепенно. Так, например, в два раза за пятилетку увеличилось количество людей в Беларуси, которые страхуют свои медрасходы добровольно.
Фото: БЕЛТА
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Сегодня, общаясь с работниками Молодечненской ЦРБ, Александр Лукашенко заявил о том, что он против полного перехода в стране на страховую медицину, передает БЕЛТА....
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