«Минская лыжня-2021» состоится в «Раубичах» уже завтра

Источник материала: ОНТ

Снег – именно то, что сейчас нужно в «Раубичах». Комплекс готов принять «Минскую лыжню-2021». Настоящий спортивный праздник ждёт участников и болельщиков уже завтра.

В прошлом году праздник пришлось отменить из-за дождей. А теперь здесь даже в середине марта отличный снег и укатанная трасса. Она примет сотни участников: для них не только спортивные эстафеты и гонки. Болельщиков ждёт большая развлекательная программа по случаю Масленицы. Несмотря на любительский статус соревнований, на дистанции всегда острая борьба. Прошлые старты показали: трасса объединяет людей всех возрастов и профессий – руководителей, артистов, спортсменов, всех, кто неравнодушен к лыжне.

В последние годы на «Минской лыжне» не только бегут, но и стреляют. Это не совсем биатлон, скорее, двоеборье, но накал страстей от этого не меньше. Завтра здесь будет жарко даже при минусовой температуре.

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