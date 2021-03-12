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Ведущая «Давай поженимся!» предположила, почему незамужние женщины старше 35 меньше востребованы у мужчин
Источник материала: ОНТ
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, почему незамужние женщины старше 35 лет меньше востребованы у женихов. Об этом сваха написала в своем
Телеведущая привела пример из передачи. Она отметила, что самодостаточные и финансово успешные женщины после 35 лет, которые раньше не состояли в браке и не имеют детей, «хорошие успешные женихи не особо спешат выбрать».
Но Сябитова отметила, что времена давно поменялись и женщина «хоть на пенсии может считать себя девочкой», однако мужчины все равно не захотят брать ее замуж.
При этом пользователи не разделили мнение телеведущей: «А я вот считаю, что глупо и очень глупо замуж выходить в 20 лет», «Дикость какая. Женщина – это не скоропортящийся товар, а, в первую очередь, личность и человек!», «Это в России стереотипы, в Европе женятся чаще всего на женщинах после 35-40 лет».
Но нашлись и те, кто поддержал Сябитову: «Я на стороне мужчин. Они имеют право не рисковать», «Думаю надо винить наше общество, головой застрявшее в Средневековье».
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Ведущая «Давай поженимся!» предположила, почему незамужние женщины старше 35 меньше востребованы у мужчин
Ведущая программы «Давай поженимся!» Роза Сябитова рассказала, почему незамужние женщины старше 35 лет меньше востребованы у женихов. Об этом сваха написала в...
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