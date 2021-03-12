|
Лукашенко призвал не расслабляться, т.к. "эта зараза от нас еще никуда не ушла"
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко сегодня посещает Молодечненскую ЦРБ. По традиции он общается с трудовым коллективом. Президент Беларуси выразил благодарность медработникам за их труд в нелегкое время. Об этом сообщает
Президент также обратил внимание людей, что пока нельзя позволить себе расслабиться, т.к. "эта зараза от нас еще никуда не ушла". Важно, чтобы никто не забывал про обычные правила гигиены.
ФОТО: БЕЛТА
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александр Лукашенко сегодня посещает Молодечненскую ЦРБ. По традиции он общается с трудовым коллективом. Президент Беларуси выразил благодарность медработникам...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)