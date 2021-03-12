Источник материала: ОНТ

Александр Лукашенко сегодня посещает Молодечненскую ЦРБ. По традиции он общается с трудовым коллективом. Президент Беларуси выразил благодарность медработникам за их труд в нелегкое время. Об этом сообщает БелТА .

Президент также обратил внимание людей, что пока нельзя позволить себе расслабиться, т.к. "эта зараза от нас еще никуда не ушла". Важно, чтобы никто не забывал про обычные правила гигиены.

"Паниковать не надо. Мы знаем, что делать", - подчеркнул Александр Лукашенко, упоминая и информацию о появлении британского штамма COVID-19 в Беларуси.





ФОТО: БЕЛТА

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