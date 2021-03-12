Аварии и пробки на дорогах: Минск замело снегом, объявлен оранжевый уровень опасности

Источник материала: ОНТ

Оранжевый уровень опасности сегодня объявлен в Беларуси. Из-за резкой смены погоды мелкими авариями и транспортным коллапсом это утро встретила столица.

Добраться на работу в утренний час пик было непросто. Минск замело. Из-за непогоды образовались 8-бальные пробки. Стоял МКАД в обе стороны от Малиновки до Сухарево. На дорогах заносы. Автомобили вынуждены ехать с небольшой скоростью. Из-за мелких столкновений на некоторых маршрутах стоял общественный транспорт. К этому часу пробки уже оценены в пять балов.

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