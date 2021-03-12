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В Японии раньше обычного зацвела сакура

12.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Японии раньше обычного зацвела сакура

Первые цветы сакуры распустились 11 марта в префектуре Хиросима. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает ТАСС.

Цветение в этом году выдалось на редкость ранним. 12 марта цветы появились еще в одном регионе – префектуре Фукуока. До этого дерево зацветало раньше всего однажды – 10 марта 2010 года.

Японцы считают сакуру символом своей страны и ассоциируют ее цветы с началом весны. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля. 

В прошлом году из-за пандемии японцы и туристы не смогли в полной мере насладиться этим природным явлением. В Токио, например, власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках. Ожидается, что в этом году ситуация будет не намного лучше. В столице Японии до 21 марта действует режим ЧС.

Фото: pixabay

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Первые цветы сакуры распустились 11 марта в префектуре Хиросима. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает ТАСС. Цветение в...
 
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