В Японии раньше обычного зацвела сакура

Источник материала: ОНТ

Первые цветы сакуры распустились 11 марта в префектуре Хиросима. Об этом сообщило Национальное метеорологическое управление Японии, передает ТАСС.

Цветение в этом году выдалось на редкость ранним. 12 марта цветы появились еще в одном регионе – префектуре Фукуока. До этого дерево зацветало раньше всего однажды – 10 марта 2010 года.

Японцы считают сакуру символом своей страны и ассоциируют ее цветы с началом весны. Пик цветения дальневосточной вишни обычно приходится на начало апреля.

В прошлом году из-за пандемии японцы и туристы не смогли в полной мере насладиться этим природным явлением. В Токио, например, власти настоятельно рекомендовали местным жителям отказаться от пикников в парках. Ожидается, что в этом году ситуация будет не намного лучше. В столице Японии до 21 марта действует режим ЧС.

Фото: pixabay

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram