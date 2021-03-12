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Пес сам обратился в клинику за помощью и удивил ветеринаров (ВИДЕО)

12.03.2021 12:51 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Пес сам обратился в клинику за помощью и удивил ветеринаров (ВИДЕО)

В Бразилии бездомный пес сам пришел в ветеринарную клинику за помощью к докторам, чем удивил их, пишет ridus.ru.

Заметила собаку одна из ветеринаров клиники. Врач подошла к животному и начала его осматривать. У пса была немного повреждена лапа, обнаружили небольшую опухоль и много блох. Чтобы избавиться от них его искупали в ванне, а потом начали лечить.

Кроме того, вскоре про умную собаку узнали многие люди и обратились в клинику, чтобы забрать ее домой.

Пользователей Сети поразил поступок пса: «Все-таки собаки – умнейшие создания!», «Восхитительный парень!», «Какой молодец! Он заслуживает самых лучших хозяев», – писали комментаторы.

Фото: © соцсети

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В Бразилии бездомный пес сам пришел в ветеринарную клинику за помощью к докторам, чем удивил их, пишет ridus.ru. Заметила собаку одна из ветеринаров клиники. Врач...
 
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