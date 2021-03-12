Лукашенко посещает районную больницу в Молодечно

Источник материала: ОНТ

О борьбе с ковидом на местах. Президент сегодня посещает Молодечненскую центральную районную больницу.

Здесь оказывают все виды медицинской помощи, предусмотренные на районном уровне. Количество коек – чуть больше тысячи. С началом пандемии работу пришлось реорганизовать: часть мест перепрофилировали, построили кислородно-распределительную станцию. Обустроено чуть больше 200 точек подачи кислорода. Всего в стационаре пролечили 3500 пациентов и более 5000 тысяч амбулаторно. В целом медики наблюдают улучшение эпидемиологической ситуации по всей стране, что позволяет возвращаться клиникам к обычному режиму работы.

Пока большинство клиник – и не только в Минской области – работают в смешанном режиме. Медики опасаются сезонного подъёма заболеваемости вкупе с ковидом. А вот приход в нашу страну британского штамма был ожидаем, так что не вызывает особых тревог Минздрава.

Фото: БЕЛТА

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