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Как восстановить слизистую желудка? Рассказывает эндокринолог
Источник материала: ОНТ
Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что необходимо делать, чтобы ускорить восстановление слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки после воспаления,
В первую очередь, по мнению врача, в меню нужно включить продукты, обволакивающие слизистую – кисель и рисовый отвар. Фрукты, содержащие пектин, к примеру, запеченные яблоки, также дают положительный эффект.
Кроме того, врач добавила, что очень важно тщательно пережевывать пищу, тогда минимизируется риск травм слизистых оболочек.
Фото: 5059696.ru
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Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что необходимо делать, чтобы ускорить восстановление слизистой оболочки желудка и 12-перстной...
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