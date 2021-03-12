Как восстановить слизистую желудка? Рассказывает эндокринолог

Источник материала: ОНТ

Врач-эндокринолог, доктор медицинских наук Зухра Павлова рассказала, что необходимо делать, чтобы ускорить восстановление слизистой оболочки желудка и 12-перстной кишки после воспаления, пишет РИА «Новости».

В первую очередь, по мнению врача, в меню нужно включить продукты, обволакивающие слизистую – кисель и рисовый отвар. Фрукты, содержащие пектин, к примеру, запеченные яблоки, также дают положительный эффект.

Кроме того, врач добавила, что очень важно тщательно пережевывать пищу, тогда минимизируется риск травм слизистых оболочек.

Фото: 5059696.ru





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