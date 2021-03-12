Асмус захотела еще детей и рассказала об обиженном на нее Харламове

Источник материала: ОНТ

Российская актриса Кристина Асмус рассказала об отношениях с бывшим мужем Гариком Харламовым. Об этом она написала в своем Instagram .

«Он очень обижен на меня», – призналась артистка, сопроводив текст эмоджи в виде разбитого сердца.

Также актриса поделилась, что хотела бы родить еще детей. По ее словам, в подростковом возрасте она думала, что у нее не будет больше одного ребенка. Сама Асмус выросла в многодетной семье.

«Сейчас дочь для меня – главное счастье и я хочу много детей. Чем больше, тем лучше! А там как Бог даст», – порассуждала она.

Говоря о выборе имен для детей, Асмус отметила, что не любит «модные и необычные имена» и предпочитает «обычные русские».

Насчет отношений с Гариком Харламовым Асмус сказала, что «ушла от мужа и счастлива».

Пара объявила о разводе в июне 2020-го. По словам актрисы, решение разойтись они приняли еще год назад. Дочь Анастасия осталась жить с матерью.

Фото: instagram.com/asmuskristina

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