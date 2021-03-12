ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

МТС запустил сервис для электронного документооборота МТС SmartDoc

12.03.2021 13:03 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

МТС запустил сервис для электронного документооборота. Сервис МТС SmartDoc предназначен для юридических лиц. Он позволяет эффективно организовать электронный документооборот через web-интерфейс. Пользователи могут обмениваться электронными документами, использовать функционал цифровой подписи МТС ID или подписи на USB-носителе.

МТС SmartDoc позволяет завизировать электронной цифровой подписью неограниченное количество файлов любого формата, доставить их адресату с подтверждением, а также хранить исходящие и входящие сообщения в течение 36 месяцев с даты последней оплаты сервиса.

Линейка МТС SmartDoc включает услуги с различными функциональными возможностями:

Наименование услуги

Доступ по API

Количество пользователей компании

Количество внешних отправлений
(где получателем при отправке или перенаправлении указан любой адрес, кроме пользователей компании)

Объем рабочего дискового пространства (учитываются только созданные и отправленные автором, перенаправленные сообщения, черновики)

МТС SmartDoc Лайт

нет

2

100

1 Gb

МТС SmartDoc Стандарт

да

4

1 000

5 Gb

МТС SmartDoc Бизнес

да

10

5 000

5 Gb

При этом каждая из услуг линейки МТС SmartDoc позволяет обмениваться внутри компании неограниченным количеством сообщений.

Чтобы добавить услуги МТС SmartDoc Лайт, Стандарт или Бизнес, нужно заполнить заявление в салоне связи МТС или на smartdoc.mts.by. Первые 30 календарных дней пользоваться сервисом можно бесплатно, затем стоимость за 30 дней составит: за пакет Лайт – 25 рублей, Стандарт – 180 рублей, Бизнес – 500 рублей.

Подробнее о сервисе — здесь.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС запустил сервис для электронного документооборота. Сервис МТС SmartDoc предназначен для юридических лиц. Он позволяет эффективно организовать электронный...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как восстановить слизистую желудка? Рассказывает эндокринолог
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by