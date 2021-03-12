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Сталин потирает руки от счастья: прокуратура считает приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину слишком мягким

12.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Генпрокуратура посчитала приговор Артему Сорокину и Катерине Борисевич слишком мягким и будет его обжаловать.

Сталин потирает руки от счастья: прокуратура считает приговор Катерине Борисевич и Артему Сорокину слишком мягким
Генпрокуратура подала в Минский городской суд апелляционный протест на приговор журналистке Катерине Борисевич и врачу Артему Сорокину.  

Напомним, Борисевич получила 6 месяцев заключения и большой штраф. Сорокину присудили два года заключения с отсрочкой на один год. Их обвиняли в разглашении врачебной тайны об отсутствии в крови убитого Романа Бондаренко алкоголя.

По мнению Генпрокуратуры, судом вынесен мягкий приговор, который не соответствует «тяжести преступления».
 
 
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Генпрокуратура посчитала приговор Артему Сорокину и Катерине Борисевич слишком мягким и будет его обжаловать.
 
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