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Не забудем - не простим: свечи в память о Роме на площади Перемен

12.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Несмотря на круглосуточный патруль "силовиков" в районе площади Перемен, местные жители зажгли там свечи в память о жестоко убитом 12 ноября 2020 года Романе Бондаренко.

Об этот сообщает телеглам-канал Радио Площади Перемен
 
 
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Несмотря на круглосуточный патруль "силовиков" в районе площади Перемен, местные жители зажгли там свечи в память о жестоко убитом 12 ноября 2020 года Романе...
 
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