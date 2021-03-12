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Не забудем - не простим: свечи в память о Роме на площади Перемен
Источник материала: Партизан
Несмотря на круглосуточный патруль "силовиков" в районе площади Перемен, местные жители зажгли там свечи в память о жестоко убитом 12 ноября 2020 года Романе Бондаренко.
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Несмотря на круглосуточный патруль "силовиков" в районе площади Перемен, местные жители зажгли там свечи в память о жестоко убитом 12 ноября 2020 года Романе...
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