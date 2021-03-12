Власти включают печатный станок? Ставка рефинансирования осталась на уровне ниже инфляции

Нацбанк Беларуси сообщил, что ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности сохраняются на прежнем уровне. То есть ставка рефинансирования по-прежнему равна 7,75%.





Как говорится в сообщении Нацбанка, "в целях ограничения инфляции Правлением Национального банка Республики Беларусь принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.



Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия Правлением Национального банка решения об их возобновлении.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке.

Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне".

При этом Нацбанк отменил старый график заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики на 2021 год. "Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости", - сообщает регулятор.





Накануне известный белорусский экономический обозреватель Сергей Чалый заявил в эфире телеканала Белсат, что на данный момент серьезных причин для девальвации белорусского рубля нет. Но это не значит, что они не могут появиться.





И вышеупомянутое решение Нацбанка - как раз одна из таких причин, поскольку может свидетельствовать о принятии правящим режимом решение о нерыночных методах борьбы с кризисом в экономике. Кстати, "заморозка" цен тоже свидетельствует о том, что власти сами готовятся к девальвации.



Телеграф. «Удерживать курс можно только двумя способами: либо интервенциями, но у нас и так не очень хорошо с резервами. Поэтому это ограниченный инструмент. Либо административными ограничениями. Возможно, что к рационированию валюты мы вернемся. Кто-то будет решать, какие заявки на покупку валюты мы удовлетворяем, какие – нет», — цитирует экономиста

«Фундаментальных причин для девальвации нет. Но вот с такой политикой правительство эти фундаментальные причины создаст гарантированно. Но бояться нужно в первую очередь появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу», — считает Сергей Чалый.











