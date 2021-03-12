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Власти включают печатный станок? Ставка рефинансирования осталась на уровне ниже инфляции

12.03.2021 13:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Нацбанк решил не менять ставку рефинансирования - она остается на уровне гораздо более низком, чем уровень инфляции в стране. Это означает, что "партия Каллаура" в Нацбанке проиграла - власти будут печатать ничем не обеспеченные деньги, разгоняя инфляцию.

Власти включают печатный станок? Ставка рефинансирования осталась на уровне ниже инфляции
Нацбанк Беларуси сообщил, что ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности сохраняются на прежнем уровне. То есть ставка рефинансирования по-прежнему равна 7,75%.

Как говорится в сообщении Нацбанка, "в целях ограничения инфляции Правлением Национального банка Республики Беларусь принят ряд решений, направленных на усиление контроля за приростом рублевой денежной базы и широкой денежной массы, которые в 2021 году являются операционным и промежуточным ориентирами денежно-кредитной политики соответственно.

Срок приостановления постоянно доступных операций по поддержке и изъятию ликвидности продлевается до принятия Правлением Национального банка решения об их возобновлении.

Поддержка ликвидности банков будет осуществляться посредством проведения кредитных аукционов сроком до 7 дней в форме конкурса процентных ставок либо по объявленной процентной ставке, а также ежемесячных аукционов по предоставлению кредитов на срок 6 месяцев по объявленной процентной ставке. 

Объем предоставления ликвидности банкам будет определяться исходя из необходимости достижения операционной и промежуточной целей.

При этом ставка рефинансирования и процентные ставки по операциям регулирования ликвидности Национального банка сохраняются на прежнем уровне".

При этом Нацбанк отменил старый график заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики на 2021 год. "Вопросы изменения ставки рефинансирования и ставок по инструментам регулирования ликвидности банков будут рассматриваться по мере необходимости", - сообщает регулятор.

Накануне известный белорусский экономический обозреватель Сергей Чалый заявил в эфире телеканала Белсат, что на данный момент серьезных причин для девальвации белорусского рубля нет. Но это не значит, что они не могут появиться. 

И вышеупомянутое решение Нацбанка - как раз одна из таких причин, поскольку может свидетельствовать о принятии правящим режимом решение о нерыночных методах борьбы с кризисом в экономике. Кстати, "заморозка" цен тоже свидетельствует о том, что власти сами готовятся к девальвации.

«Удерживать курс можно только двумя способами: либо интервенциями, но у нас и так не очень хорошо с резервами. Поэтому это ограниченный инструмент. Либо административными ограничениями. Возможно, что к рационированию валюты мы вернемся. Кто-то будет решать, какие заявки на покупку валюты мы удовлетворяем, какие – нет», — цитирует экономиста Телеграф.

«Фундаментальных причин для девальвации нет. Но вот с такой политикой правительство эти фундаментальные причины создаст гарантированно. Но бояться нужно в первую очередь появления валютных ограничений и возврата к управляемому курсу», — считает Сергей Чалый.



Так что будьте готовы уже в самое ближайшее время к росту курса доллара либо установлению контроля над курсом, что еще хуже, потому что валюта просто пропадет из обменников. Ну, вы помните, как это было в 2011 и 2014 годах. Правда, сейчас ситуация может оказаться гораздо хуже...
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Нацбанк решил не менять ставку рефинансирования - она остается на уровне гораздо более низком, чем уровень инфляции в стране. Это означает, что "партия Каллаура" в...
 
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