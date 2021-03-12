Удушающая карикатура на Елизавету II с Меган Маркл взорвала сеть

Источник материала: Sputnik Беларусь

Французское сатирическое издание выпустило едкую карикатуру на последние события в королевстве Британии: на изображении Елизавета II душит жену внука Меган Маркл.

Свежий номер журнала Charlie Hebdo затронул самую скандальную и актуальную повестку дня: интервью Меган Маркл и принца Гарри для американского телевидения, а также их обвинения в расизме в сторону монаршей семьи.

Издатели еженедельника жестко обыграли случившееся: Charlie Hebdo поместил на обложку карикатуру, которая буквально взорвала сеть.

На дерзком рисунке изображена королева, которая с ухмылкой придавливает коленом лежащую на земле Меган Маркл.

Там же оказался и говорящий заголовок: "Почему Меган покинула Букингемский дворец" и ответ "потому что не смогла дышать".

Таким образом сатирики сделали отсылку на громкую трагедию, произошедшую в США в мае 2020 года: убийство афроамериканца Джорджа Флойда.

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