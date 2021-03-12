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Как выглядит офис БАЖ после обыска
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В пятницу Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля.
Двумя днями ранее глава организации Андрей Бастунец
Сотрудники офиса, который расположен в центре Минска на Кальварийской,
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В пятницу Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля.
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