Как выглядит офис БАЖ после обыска

Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля.

Двумя днями ранее глава организации Андрей Бастунец почти день провел на допросе в СК , а в понедельник, 15 марта, назначен следующий визит к следователям.

Сотрудники офиса, который расположен в центре Минска на Кальварийской, опубликовали фото , как выглядит место их работы после обыска и последующего почти месяца блокировки: «Технику, сейф, печать и документы нам не вернули, но начинаем наводить порядок и возвращаться к работе».















