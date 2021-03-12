ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Как выглядит офис БАЖ после обыска

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

В пятницу Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля.

Двумя днями ранее глава организации Андрей Бастунец почти день провел на допросе в СК, а в понедельник, 15 марта, назначен следующий визит к следователям.

Сотрудники офиса, который расположен в центре Минска на Кальварийской, опубликовали фото, как выглядит место их работы после обыска и последующего почти месяца блокировки: «Технику, сейф, печать и документы нам не вернули, но начинаем наводить порядок и возвращаться к работе».

Как выглядит офис БАЖ после обыска

Как выглядит офис БАЖ после обыска

Как выглядит офис БАЖ после обыска

Как выглядит офис БАЖ после обыска

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В пятницу Следственный комитет разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов, опечатанный 16 февраля.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Теперь ни машины, ни денег»: как белорусы покупают авто, а потом узнают, что они принадлежат банку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by