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В Нацбанке принималось непростое решение / Иллюстративное фото БЕЛТА

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Правление Нацбанка решило не изменять ставку рефинансирования К ставке рефинансирования привязаны процентные ставки по кредитам.

К ставке рефинансирования привязаны процентные ставки по кредитам. Соответственно, они не растут и не падают.Также Нацбанк продолжил ограничивать ликвидность банков. Эта мера, направленная на то, чтобы контролировать прирост широкой денежной массы в экономике, применяется с осени 2020 года.В сообщении Нацбанка отмечается, что установленный на 2021 год график заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования будут рассматриваться «по мере необходимости».