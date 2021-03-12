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Правление Нацбанка решило не изменять ставку рефинансирования
Источник материала: UDF
В Нацбанке принималось непростое решение / Иллюстративное фото БЕЛТА
К ставке рефинансирования привязаны процентные ставки по кредитам. Соответственно, они не растут и не падают.
Также Нацбанк продолжил ограничивать ликвидность банков. Эта мера, направленная на то, чтобы контролировать прирост широкой денежной массы в экономике, применяется с осени 2020 года.
В сообщении Нацбанка отмечается, что установленный на 2021 год график заседаний правления по вопросам денежно-кредитной политики отменяется. Вопросы изменения ставки рефинансирования будут рассматриваться «по мере необходимости».
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К ставке рефинансирования привязаны процентные ставки по кредитам.
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