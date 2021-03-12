Прокуратура опротестовала приговор Борисевич и Сорокину: слишком мягкий

Источник материала: Onliner

Сегодня Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич и врача Городской клинической больницы скорой медпомощи Артема Сорокина. Об этом сообщает Sputnik.

По мнению Генпрокуратуры, решение суда слишком мягкое.

Журналистка Onliner позвонила в Генпрокуратуру, чтобы подтвердить эту информацию. Нам пообещали уточнить эти сведения.

Напомним, Екатерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штрафу. Артем Сорокин был приговорен к двум годам и штрафу — срок его наказания отсрочили на год. Екатерина Борисевич до сих пор остается за решеткой.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также собираются подать апелляцию.

— [Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны — решение было принято — сегодня тоже подадим апелляционную жалобу, — рассказал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

(будет дополнено)