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Прокуратура опротестовала приговор Борисевич и Сорокину: слишком мягкий

12.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Сегодня Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич и врача Городской клинической больницы скорой медпомощи Артема Сорокина. Об этом сообщает Sputnik.

По мнению Генпрокуратуры, решение суда слишком мягкое.

Журналистка Onliner позвонила в Генпрокуратуру, чтобы подтвердить эту информацию. Нам пообещали уточнить эти сведения.

Напомним, Екатерину Борисевич приговорили к шести месяцам лишения свободы в колонии в условиях общего режима и штрафу. Артем Сорокин был приговорен к двум годам и штрафу — срок его наказания отсрочили на год. Екатерина Борисевич до сих пор остается за решеткой.

Со своей стороны защитники Катерины Борисевич также собираются подать апелляцию.

— [Апелляционный протест прокуратуры] для нас новость, мы, признаться, об этом не знали. <...> Мы со своей стороны — решение было принято — сегодня тоже подадим апелляционную жалобу, — рассказал Onliner адвокат Катерины Андрей Мочалов.

(будет дополнено)

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня Генпрокуратура направила в суд апелляционный протест по уголовному делу в отношении журналистки Tut.by Екатерины Борисевич и врача Городской клинической...
 
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