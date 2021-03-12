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Ducati представила вседорожную версию Scrambler

12.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Ducati перед началом сезона порадовала лимитированной серией своей самой доступной модели — Scrambler. Новая модификация посвящена гонке Mint 400.

Мотоцикл получил название Ducati Scrambler Fasthouse Desert Sled. Всего будет выпущено 800 таких байков, каждый с уникальным серийным номером. Весь этот балаган нужен для того, чтобы напомнить клиентам о прошлогоднем успехе Ducati в гонке Mint 400. Там победителем в новом классе Hooligan Open стал пилот Fasthouse Scrambler Ducati Джордан Грэхэм.

Ducati представила вседорожную версию Scrambler

Новый Scrambler Desert Sled — это практически гоночная реплика мотоцикла-победителя гонки Mint 400. Мотоцикл получил фирменную ливрею от Fasthouse, одноименный логотип Fasthouse на топливном баке, раму красного цвета, черные крылья, сиденье, прошитое красными нитками, черные спицованные колеса. Раму каждого байка серии украшает алюминиевая пластина с индивидуальным номером мотоцикла лимитированной серии, что делает каждую из 800 единиц уникальной.

Ducati представила вседорожную версию Scrambler

Ducati Scrambler Fasthouse оснащен двигателем объемом 803 куб. см и всеми характерными элементами моделей Ducati «Land of Joy» Desert Sled. Маятник и новая подвеска делают эту модель более приспособленной для поездок по бездорожью. Еще здесь специальная конструкция защитной решетки для передней фары, высокие крылья и защита картера двигателя.

Ducati представила вседорожную версию Scrambler

У байка настраиваемое противоскользящее сиденье, установленное на высоте 860 мм. Подвеска имеет ход 200 мм. Для мотоцикла предусмотрены подножки со съемными резиновыми элементами. 19-дюймовые передние колеса со спицами черного цвета и 17-дюймовые задние колеса обуты в шины Pirelli Scorpion Rally STR. Заказать лимитированный «Скрамблер» можно будет в конце марта. В том числе у минского дилера.

Ducati представила вседорожную версию Scrambler
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Компания Ducati перед началом сезона порадовала лимитированной серией своей самой доступной модели — Scrambler. Новая модификация посвящена гонке Mint 400.Читать далее…
 
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