Несколько стран приостановили вакцинацию AstraZeneca

Источник материала: Onliner

Дания, Исландия и Норвегия временно приостановили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19, передает издание CNN. Связано это с несколькими случаями возникновения тромбов у пациентов, которые получили вакцину.

На данный момент неизвестно, есть ли связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов — в этом предстоит разобраться регулятору Евросоюза по медицине, расследование уже начато. Дания отказалась от вакцины на две недели, при этом министр здравоохранения страны отметил, что это просто мера предосторожности.

В других странах подобных случаев не наблюдают. Например, министр здравоохранения Испании сообщила, что связи между вакциной AstraZeneca и повышенным риском образования тромба не выявлено. Представители медицинских ведомств Великобритании и Франции тоже заверили, что вакцина от AstraZeneca безопасна.