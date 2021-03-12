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Несколько стран приостановили вакцинацию AstraZeneca
Источник материала: Onliner
Дания, Исландия и Норвегия временно приостановили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19,
На данный момент неизвестно, есть ли связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов — в этом предстоит разобраться регулятору Евросоюза по медицине, расследование уже начато. Дания отказалась от вакцины на две недели, при этом министр здравоохранения страны отметил, что это просто мера предосторожности.
В других странах подобных случаев не наблюдают. Например, министр здравоохранения Испании сообщила, что связи между вакциной AstraZeneca и повышенным риском образования тромба не выявлено. Представители медицинских ведомств Великобритании и Франции тоже заверили, что вакцина от AstraZeneca безопасна.
респиратор-полумаска, FFP3, цвет: белый
респиратор-полумаска, 5 слоёв, FFP2, цвет: белый
респиратор-полумаска, 5 слоёв, FFP2, цвет: белый
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Дания, Исландия и Норвегия временно приостановили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19, передает издание CNN. Связано это с несколькими случаями возникновения...
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