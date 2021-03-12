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Несколько стран приостановили вакцинацию AstraZeneca

12.03.2021 13:27 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Дания, Исландия и Норвегия временно приостановили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19, передает издание CNN. Связано это с несколькими случаями возникновения тромбов у пациентов, которые получили вакцину.

На данный момент неизвестно, есть ли связь между вакцинацией AstraZeneca и образованием тромбов — в этом предстоит разобраться регулятору Евросоюза по медицине, расследование уже начато. Дания отказалась от вакцины на две недели, при этом министр здравоохранения страны отметил, что это просто мера предосторожности.

В других странах подобных случаев не наблюдают. Например, министр здравоохранения Испании сообщила, что связи между вакциной AstraZeneca и повышенным риском образования тромба не выявлено. Представители медицинских ведомств Великобритании и Франции тоже заверили, что вакцина от AstraZeneca безопасна.

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Дания, Исландия и Норвегия временно приостановили использование вакцины AstraZeneca от COVID-19, передает издание CNN. Связано это с несколькими случаями возникновения...
 
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