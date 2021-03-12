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Подал в отставку глава Минздрава Словакии, который одобрил вакцину «Спутник V»

12.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Подал в отставку глава Минздрава Словакии, который одобрил вакцину «Спутник V»

  • 12.03.2021, 13:26
Подал в отставку глава Минздрава Словакии, который одобрил вакцину «Спутник V»
Марек Крайчи
фото: eadaily.com

Передача власти новому руководителю ведомства будет постепенной.

Министр здравоохранения Словакии Марек Крайчи заявил о своей отставке несмотря на предыдущие заявления главы правительства о том, что передача власти новому главе ведомства будет постепенной.

Об этом, как сообщает "Европейская правда", он написал на своей странице в Facebook.

"Я не хочу, чтобы дата моего ухода с поста была поводом для свержения правительства. Сегодня я подаю в отставку. Спасибо за поддержку в трудной борьбе с невидимым врагом. Я ее очень уважаю "- написал Крайчи.

Именно Марек Крайчи предоставил экстренное разрешение на использование в Словакии российской вакцины "Спутник V".

Напомним, Словакия столкнулась с политическим кризисом после того, как две небольшие партии заявили о возможном выходе из правящей коалиции из-за закупки правительством 2 миллионов доз российской вакцины.

Накануне премьер Игорь Матович заявил, что страна была очень близка к распаду правительства.

"Мы приняли болезненное решение, но правильное для Словакии", - заявил он.

Для сохранения коалиции было решено отправить в отставку отправили министра здравоохранения. По словам премьера, переход полномочий к новому руководителю Министерства здравоохранения должен был происходить постепенно. Он не раскрыл, кто должен заменить Крайчий на этом посту.

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Передача власти новому руководителю ведомства будет постепенной.
 
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