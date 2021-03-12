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The WSJ: Израиль атаковал не менее десятка танкеров с иранской нефтью

12.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

The WSJ: Израиль атаковал не менее десятка танкеров с иранской нефтью

  • 12.03.2021, 13:13
  • 1,444
The WSJ: Израиль атаковал не менее десятка танкеров с иранской нефтью
фото: AP

Для атаки на суда использовались различные виды оружия.

В четверг, 11 марта, издание The Wall Street Journal опубликовало статью, в которой утверждается, что с конца 2019 года Израиль атаковал более десятка иранских грузовых судов и танкеров, доставлявших нефть или оружие в Сирию, пишет издание newsru.co.il.

Согласно этой публикации, для атаки на суда, следующие в Сирию через Красное море и другими путями, использовались различные виды оружия, включая подводные мины.

По данным WSJ, ни одно из атакованных судов не было потоплено, однако, как минимум два из них, были вынуждены вернуться в порт Ирана, что привело к задержке с поставками нефти. Официальные источники в Иране заявили редакции, что в Тегеране подозревают, что за атаками на танкеры и суда стоит Израиль. А источники в Сирии заявляют, что перебои с поставками нефти из Ирана стали причиной дефицита горючего.

WSJ пишет, что в Иерусалиме отказались комментировать эту информацию. Запрос редакции был проигнорирован канцелярией главы правительства Израиля и пресс-службой ЦАХАЛа.

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Для атаки на суда использовались различные виды оружия.
 
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