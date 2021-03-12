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Компания AstraZeneca прокомментировала приостановку использования вакцины в ряде европейских стран

12.03.2021 13:29 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Компания AstraZeneca прокомментировала приостановку использования вакцины в ряде европейских стран

  • 12.03.2021, 13:05
  • 1,994
Компания AstraZeneca прокомментировала приостановку использования вакцины в ряде европейских стран
фото: reuters

Насколько безопасен препарат?

Представитель компании AstraZeneca отреагировал на сообщения о блокировке вакцины в ряде стран Европы из-за предполагаемой опасности ее побочных эффектов. В разговоре с телеканалом CNBC он заверил журналистов в безопасности препарата, сообщает lenta.ru

«Безопасность пациента — высший приоритет для AstraZeneca. Регуляторы одобряют только крайне эффективные и безопасные вакцины, и вакцина AstraZeneca — одна из них. Безопасность вакцины тщательно изучалась, и (...) подтверждено, что в целом ее хорошо переносят», — заявил представитель компании.

На данный момент девять европейских стран остановили или временно ограничили вакцинацию препаратом AstraZeneca из-за тромбоза у привившихся им пациентов. Австрия, Эстония, Латвия, Литва и Люксембург остановили использование препарата из конкретной партии в миллион доз, которая была поставлена в 17 стран Европы. При этом Дания, Исландия и Норвегия остановили все свои поставки этой вакцины.

Всего, по данным Европейского агентства лекарственных средств (EMA), на территории объединения было зафиксировано 22 случая тромбоза на три миллиона привившихся AstraZeneca. В регуляторе не связывают это явление с применением вакцины, однако расследование случаев смерти продолжается.

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