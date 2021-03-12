Источник материала: Хартия'97

Ученые рассказали, почему запахи могут оживлять воспоминания 12.03.2021, 13:01

Запахи напрямую связаны с эмоциями.

Новое исследование объясняет эту связь с точки зрения эволюции человека и структурного строения мозга, пишет «Вокруг света. Украина» .

Ученые из Северо-Западного университета Чикаго изучили связь участков мозга, отвечающих за основные сенсорные области — зрение, слух, осязание и обоняние — с гиппокампом, сложной структурой, участвующей в формировании эмоций и памяти. Они обнаружили, что гиппокамп имеет значительно более сильную связь с сенсорной системой, используемой для обоняния. Именно это и объясняет, почему именно запахи могут вызывать у людей особенно эмоциональную реакцию. Результаты их исследования опубликованы в журнале Progress in Neurobiology.

По мнению исследователей, мощная связь между обонятельной системой и гиппокампом является отражением того, как архитектура мозга изменялась в процессе развития.

В ходе эволюции люди испытали глубокое расширение неокортекса, которое реорганизовало доступ к сетям памяти. Зрение, слух и осязание — все эти сигналы в головном мозге, по мере расширения неокортекса, стали достигать гиппокампа не напрямую, а через посредника — ассоциативную кору. И только обоняние не подверглось изменению маршрута, сохранив прямой доступ к гиппокампу.

Учитывая важность запахов для наших эмоций утрата обоняния может сильно повлиять на качество жизни, вызвав глубокую депрессию. Это вызывает особую озабоченность в последнее время, поскольку известно, что COVID-19 тесно связан с потерей обоняния (асомнией). Более того, потеря обоняния является одним из наиболее часто регистрируемых побочных эффектов длительного COVID и может продолжаться неделями и месяцами после первоначального заражения.

Хотя исследование не занималось эффектом асомнии, как таковым, его результаты говорят о серьезности влияния последствий COVID на качество жизни и поведение людей. Запахи являются неотъемлемой составляющей нашей памяти, крайне важной для ее нормальной работы. Они также играют роль в социализации человека, связывая эмоциональные переживания с фактами из жизни.

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