Как правильно реагировать на стресс, чтобы не спровоцировать болезни? Собираем вопросы психотерапевту

Источник материала: Tut.by

Ком в горле может говорить о внутреннем беспокойстве, а затрудненное дыхание может быть проявлением депрессии. Заболевания, в развитии которых преимущественную роль играют психические факторы, называют психосоматическими. Так, психические факторы могут стать причиной бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, эссенциальной гипертонии, нейродермита, язвенной болезни и др. Такие нарушения могут проявляться различными физическими болями или уверенностью в наличии тяжелого заболевания, но анализы и исследования не подтверждают патологий.



Фото: unsplash.com, Ethan Sykes

Как различить психосоматику и понять, что нужно идти к психотерапевту, а не к кардиологу или гастроэнтерологу? Правда ли, что в основе ревматоидного артрита может лежать подавляемая агрессия? С чем связаны тики, сдавливающие головные боли у детей и взрослых? Можно ли избавиться от болезни, просто разобравшись в ее психологической причине? Какие психотерапевтические методики наиболее эффективны при «психосоматической» язве желудка, а какие при ожирении? Как правильно реагировать на стресс, чтобы не спровоцировать болезни?

Собираем ваши вопросы о причинах, диагностике и лечении психосоматических нарушений и болезней.

На вопросы ответит Сергей Давидовский, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат мед. наук.

Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 15 марта. Ответы будут опубликованы на порталах « Здоровые люди » и TUT.BY.