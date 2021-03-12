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Как правильно реагировать на стресс, чтобы не спровоцировать болезни? Собираем вопросы психотерапевту
Источник материала: Tut.by
Ком в горле может говорить о внутреннем беспокойстве, а затрудненное дыхание может быть проявлением депрессии. Заболевания, в развитии которых преимущественную роль играют психические факторы, называют психосоматическими. Так, психические факторы могут стать причиной бронхиальной астмы, ревматоидного артрита, эссенциальной гипертонии, нейродермита, язвенной болезни и др. Такие нарушения могут проявляться различными физическими болями или уверенностью в наличии тяжелого заболевания, но анализы и исследования не подтверждают патологий.
Как различить психосоматику и понять, что нужно идти к психотерапевту, а не к кардиологу или гастроэнтерологу? Правда ли, что в основе ревматоидного артрита может лежать подавляемая агрессия? С чем связаны тики, сдавливающие головные боли у детей и взрослых? Можно ли избавиться от болезни, просто разобравшись в ее психологической причине? Какие психотерапевтические методики наиболее эффективны при «психосоматической» язве желудка, а какие при ожирении? Как правильно реагировать на стресс, чтобы не спровоцировать болезни?
Собираем ваши вопросы о причинах, диагностике и лечении психосоматических нарушений и болезней.
На вопросы ответит Сергей Давидовский, доцент кафедры психотерапии и медицинской психологии Белорусской медицинской академии последипломного образования, кандидат мед. наук.
Ждем ваши вопросы на почту info@24health.by до 15 марта. Ответы будут опубликованы на порталах «
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Как правильно реагировать на стресс, чтобы не спровоцировать болезни? Собираем вопросы психотерапевту
Заболевания, в развитии которых преимущественную роль играют психические факторы, называют психосоматическими.
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