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ДФР накрыл в Минске очередную финансовую пирамиду

12.03.2021 13:39 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Департамент финансовых расследований КГК РБ пресек деятельность очередной финансовой пирамиды по привлечению денежных средств граждан под гарантированный процент дохода.

В качестве вкладчиков, организаторам удалось привлечь не менее 100 человек.

"Клиенты передавали иностранной компании в доверительное управление сумму в пределах 10 тыс. долларов или евро якобы для дальнейшего инвестирования и выгодных сделок. Минимальный размер взноса был 1 тыс. долларов или евро, а если клиент не располагал необходимой суммой, компания кредитовала его с условием погашения процентов за пользование кредитными средствами", - говорится в сообщении КГК.

Средства от вкладчиков зачислялись на счета в иностранных банках. Доход клиентам выплачивался из денежных взносов новых участников пирамиды по ставкам 25-30% годовых. Полученный пирамидой доход оценивается в 350 тыс. рублей.

«Организатор задержан. Изъяты компьютерная техника, планшеты, мобильные телефоны, черновые записи, … возбуждено уголовное дело», - говорится в сообщении.

 
 
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Департамент финансовых расследований КГК РБ пресек деятельность очередной финансовой пирамиды по привлечению денежных средств граждан под гарантированный...
 
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