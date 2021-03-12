Проскалович: «Запаса прочности у режима нет, только скотч и изолента»

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Экс-сотрудник администрации президента, который присоединился к НАУ, – как система подтачивает сама себя изнутри.





Народное антикризисное управление совместно с командой «Честные люди» запустили глобальную кампанию, в рамках которой предлагается подписать открытое письмо бывших и действующих государственных служащих. Об этом сообщил в эфире «Маланка.live» бывший сотрудник Администрации Лукашенко, юрист Артем Проскалович, который присоединился к Народному антикризисному управлению в качестве ответственного по вопросам конституционного строительства.

– В рамках этой кампании мы получаем предметную информацию о нарушениях режима, преступлениях, давлении на людей. И в том числе получаем однозначный вопрос о настроениях в госструктурах: никому не нравится то, что происходит. Никто не понимает, как такое вообще возможно в современном мире, в цивилизованной европейской стране.

На всех, кто хоть как-то проявил свое несогласие, максимально давят, вплоть до массовых увольнений. И я себе задаю один простой вопрос: через две недели, через месяц – просто физически скоро государственный аппарат не сможет выполнять те функции, которые сам на себя брал в течение 26 лет.

Стоит ли ожидать новой волны увольнений чиновников и силовиков, а также их публичных обращений? Я бы предпочел, чтобы не возникло такого повода, как в августе 2020 года, той грани, через которую люди не могут переступить. Сейчас важнее не массовый, а спокойный и осознанный уход всех этих людей, с чем мы и другие инициативы, волонтеры стараемся им помочь.

Система государственной службы устроена так, что она незаметно отрывает тебя от внешнего мира. И вернувшись в обыденную жизнь, ты чувствуешь себя абсолютно потерянным. Это очень сложно психологически.

Но все возможно, главное, обращаться за поддержкой, не закрываться в себе. Я тому живой пример: четырнадцать лет государственной службы, никакой другой деятельности я не знал… Сейчас, наконец, я получаю удовольствие от своей профессиональной деятельности, хотя быть юристом в Беларуси и особенно быть им сейчас очень сложно ввиду отсутствия права как такового.

Люди уходят и будут уходить. К тому же, им активно помогает само государство, избавляясь от самых компетентных, имеющих собственное мнение, прогрессивных людей. Поэтому, в конечном счете, даже если не будет массового исхода, будет не то что состояние застоя, а полного выгнивания, разрушения системы изнутри. Вполне возможно, в один прекрасный день, когда никто этого не будет ожидать, она просто рухнет.

Лукашенко может уйти «как минимум пятью возможными способами», считает представитель НАУ:

– Если говорить о каком-то запасе прочности режима – на мой взгляд, его нет. Это просто цепи, наброшенные на вертикаль власти, использование скотча и изоленты, и любой, малейший внутренний или внешний триггер может разрушить их.





Гораздо важнее ответить на вопрос «Что я могу сделать, чтобы это случилось быстрее?», чем думать, насколько сильным еще может быть противодействие.

Что делать с силовиками и чиновниками, замешанными в преступлениях? Все просто. Если отбросить эмоции, их действия надо рассматривать с точки зрения законодательства Республики Беларусь – уголовного, административного, трудового, дисциплинарного – и давать соответствующую правовую оценку.

Но говорить об этом, о том, должна ли быть люстрация, стоит в тот момент, когда будет повод опять об этом задуматься. А если оценивать происходящее с точки зрения того законодательства, которое у нас есть сейчас – вполне возможно, получится, что некого люстрировать.