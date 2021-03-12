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Генпрокуратура подала протест на приговор по уголовному делу о «ноль промилле» — в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина

12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Прокуратура сочла решение суда слишком мягким.

Как сообщает Sputnik, дело будет рассматривать Минский городской суд, дата пока не определена. Адвокаты со своей стороны жалоб на приговор не подавали.

Напомним, по делу о «ноль промилле» журналистка TUT.BY Катерина Борисевич была приговорена к 6 месяцам лишения свободы, а врач-анестезиолог минской БСМП Артем Сорокин — к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год. Также им назначены штрафы.

О приговоре Борисевич и Сорокину: «Это называется «послать сигнал заинтересованным сторонам»

 
 
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