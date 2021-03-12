Генпрокуратура подала протест на приговор по уголовному делу о «ноль промилле» — в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина

Источник материала: Салiдарнасць

Прокуратура сочла решение суда слишком мягким.

Как сообщает Sputnik , дело будет рассматривать Минский городской суд, дата пока не определена. Адвокаты со своей стороны жалоб на приговор не подавали.

Напомним, по делу о «ноль промилле» журналистка TUT.BY Катерина Борисевич была приговорена к 6 месяцам лишения свободы, а врач-анестезиолог минской БСМП Артем Сорокин — к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год. Также им назначены штрафы.