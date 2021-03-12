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Генпрокуратура подала протест на приговор по уголовному делу о «ноль промилле» — в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина
12.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Прокуратура сочла решение суда слишком мягким.
Как сообщает
Напомним, по делу о «ноль промилле» журналистка TUT.BY Катерина Борисевич была приговорена к 6 месяцам лишения свободы, а врач-анестезиолог минской БСМП Артем Сорокин — к 2 годам лишения свободы с отсрочкой на год. Также им назначены штрафы.
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Генпрокуратура подала протест на приговор по уголовному делу о «ноль промилле» — в отношении журналистки Борисевич и врача Сорокина
Прокуратура сочла решение суда слишком мягким.
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