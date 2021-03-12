Кто и на каком основании может прослушивать бизнесменов?

Представители властей могут не только прослушивать телефонные переговоры организаций и предпринимателей, но и положить их в основу уголовного дела.

Об этом Naviny.by рассказал помощник адвоката адвокатского бюро «Степановский, Папакуль и партнеры» Илья Протасеня.



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Из тайны есть исключения

Право на тайну корреспонденции и телефонных сообщений закреплено в статье 28 Конституции.

Кроме того, статья 203 УК предусматривает ответственность за незаконное прослушивание переговоров граждан, чтение их переписки.

Вместе с тем телефонные переговоры могут прослушиваться в ходе оперативно-розыскной деятельности (регламентируется законом № 307-З от 15 июля 2015 года «Об оперативно-розыскной деятельности») и в рамках следствия по возбужденному уголовному делу (согласно УПК ).

В Беларуси официально разрешены следующие виды мероприятий, в рамках которых возможна прослушка:

- слуховой контроль как оперативно-розыскное мероприятие (ОРМ);

- контроль в сетях электросвязи как ОРМ;

- прослушивание и запись переговоров как следственное действие.

Перечень «закрыт», но есть нюансы

Слуховой контроль и контроль в сетях электросвязи представляют собой разновидность ОРМ.

Ключевая особенность ОРМ состоит в том, что такие действия могут происходить в тайне и с использованием средств негласного получения/фиксации информации.

Справка. Прослушивать, то есть вести слуховой контроль или контроль в электросетях, уполномочены должностные лица восьми госструктур. Это сотрудники органов внутренних дел, органов госбезопасности, органов пограничной службы, службы безопасности президента, Оперативно-аналитического центра при президенте, органов финансовых расследований КГК, таможенных органов и разведслужбы Вооруженных сил.

В статье 16 закона № 307-З приведен перечень оснований, когда возможны ОРМ.

В частности, в отношении компаний или предпринимателей прослушка может применяться по нескольким основаниям — назовем главные из них.

Во-первых, когда у уполномоченных органов имеется информация, в том числе из анонимных источников, о подготавливаемом, совершаемом или совершенном преступлении, а также о причастных к этому лицах.

Во-вторых, есть поручение (постановление, запрос, указание) госоргана или должностного лица (например, постановление следователя).

В-третьих, когда нужно собрать сведения для того, чтобы обеспечить безопасность граждан, которые конфиденциально помогают органам, занятым оперативно-розыскной деятельностью, и их близких, а также сохранность их имущества от преступных посягательств.

Перечень оснований для оперативно-розыскной деятельности является исчерпывающим, то есть полным.

При этом закон № 307-З позволяет уполномоченным органам, которые решают провести ОРМ, действовать по своему усмотрению и на основании собственной оценки каких-либо сведений, ситуаций и событий.

Прослушка без санкции прокурора — реальность

Слуховой контроль и контроль в электросетях осуществляются согласно постановлению о проведении ОРМ с санкции прокурора.

Есть три исключения, когда санкция прокурора необязательна.

Это ситуации, при которых ОРМ проводятся:

- в случаях, не терпящих отлагательства (определяются по усмотрению уполномоченного должностного лица) — прокурор получает письменное уведомление после ОРМ;

- по заявлениям граждан — прокурор также получает письменное уведомление после ОРМ;

- в рамках принятия мер безопасности в отношении лиц, которые занимаются агентурной работой, и их близких.

Закон № 307-З не требует, чтобы уполномоченные на прослушку госструктуры уведомляли компании и предпринимателей о том, что в их отношении используются средства негласного получения/фиксации информации.

Это правило не зависит от того, получена санкция прокурора на прослушку или нет.

Записи как фундамент для приговора

Все сведения и документы о проведении и результатах оперативно-розыскной деятельности по умолчанию конфиденциальны.

Согласно статье 49 закона № 307-З материалы, полученные в ходе ОРМ, могут правомерно использоваться для:

- информирования других правоохранительных органов;

- проведения следственных и иных процессуальных действий в рамках возбужденного уголовного дела;

- доказывания в уголовном процессе.

Такие материалы могут также послужить основанием для возбуждения уголовного дела.

Таким образом, материалы, которые получены в ходе прослушки переговоров организаций и ИП (фонограммы, записи, расшифровки), разрешено использовать как самостоятельные доказательства в суде.

А значит, эти сведения могут учитываться следствием и быть положены в основу обвинения и, как следствие, приговора суда.

Три условия должны соблюдаться

Теперь рассмотрим третье мероприятие — прослушивание и запись переговоров как следственное действие, которое более формализованно и «открыто».

По статье 214 УПК такое прослушивание и запись возможны только по уже возбужденным уголовным делам о тяжких и особо тяжких преступлениях.

Справка. Тяжкими считаются преступления, за которые предусмотрено лишение свободы от 6 до 12 лет, особо тяжкими — на срок свыше 12 лет.

Кроме того, необходимы еще два условия:

- наличие у органа уголовного преследования (чаще всего эту роль выполняет следователь) достаточных оснований полагать, что переговоры подозреваемого, обвиняемого и других лиц могут содержать сведения, которые имеют значение для дела;

- наличие санкции прокурора или его заместителя либо постановления председателя Следственного комитета, председателя КГБ или лиц, которые исполняют их обязанности.

О необходимости провести такое следственное действие, как прослушивание/запись переговоров, следователь выносит мотивированное постановление. Это значит, что в документе должны быть указаны основания, срок и порядок проведения прослушивания.

Постановление фактически дает поручение органам, которые проводят ОРМ, и служит основанием для того, чтобы была начата прослушка телефонных переговоров организаций и предпринимателей.

Впоследствии следователь самостоятельно прослушивает полученные записи, о чем составляет отдельный протокол.

Сюда включаются только те части записи, которые относятся к уголовному делу.

Сама запись приобщается к протоколу и содержится в материалах дела. Перед тем, как дело будет передано в суд, с ним могут ознакомиться представители организаций и ИП, чьи телефоны прослушивались.