СК разблокировал офис Белорусской ассоциации журналистов

Следственный комитет разблокировал опечатанный офис Белорусской ассоциация журналистов (БАЖ) в Минске.





«Мы возвращаемся в нормальный режим работы на Кальварийскую, 16, офис 265 (4-й этаж)! Спасибо всем за солидарность и поддержку!» — сообщила организация в своем телеграм-канале.

Как сообщил БелаПАН заместитель председателя организации Борис Горецкий, утром 12 марта сотрудники СК приехали в офис БАЖ.

«Провели осмотр, убедились, что печати не сорваны, никто в офисе не был, и помещение нам вернули. Однако сейф, печать, документы, техника — ничего больше не возвращено. Надеемся, что скоро вернут, потому что нам это все необходимо для работы, в том числе для бухгалтерии», — отметил он.

По словам Горецкого, в офисе после обыска остался «не такой страшный бедлам». Сотрудники БАЖ переживали за горшечные цветы, но они «почти месяц выдержали».

16 февраля в офисах и квартирах десятков правозащитников, профсоюзных активистов и независимых журналистов по всей стране прошли обыски. Как впоследствии сообщил Следственный комитет, обыски были проведены в рамках расследования дела по статье 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Обыски прошли в офисе БАЖ, у ее председателя Андрея Бастунца, его заместителей Бориса Горецкого и Олега Агеева, юриста Кристины Рихтер, в офисе лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна» и у его председателя Алеся Беляцкого, у координатора кампании «Правозащитники против смертной казни» Андрея Полуды, лидеров и активистов независимого профсоюза РЭП, региональных правозащитников во многих городах.

Офис БАЖ был опечатан, счет организации — арестован.

В конце февраля организация обратилась в СК с ходатайством вернуть документы и печать и разблокировать офис. 10 марта председатель БАЖ Андрей Бастунец был допрошен в Следственном комитете в качестве свидетеля в рамках дела по статье 342 УК. В присутствии руководителя БАЖ был проведен осмотр изъятого 16 февраля сейфа организации. В нем хранятся уставные документы, печать ассоциации и трудовые книжки сотрудников. Ничего из этого Бастунцу не отдали.

В тот день он сообщил БелаПАН, что вопрос о возврате организации уставных документов, печати и разблокировании офиса «находится в стадии решения». «Надеюсь, что в ближайшее время все разрешится», — сказал Бастунец.