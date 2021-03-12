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Генпрокуратура считает приговор журналистке Катерине Борисевич «слишком мягким»
Источник материала: UDF
Катерина Борисевич в суде / Ramil Nasibulin/BelTA/Handout via REUTERS
Приговор был оглашен в суде Московского района Минска 2 марта (сам процесс проходил в закрытом режиме). 36-летняя Катерина Борисевич и 37-летний врач Больницы скорой медицинской помощи Артем Сорокин были признаны виновными в «разглашении медицинской тайны, повлекшей тяжкие последствия».
Речь идет о громком деле убитого протестующего Романа Бондаренко. Борисевич и Сорокин обнародовали информацию, что он не был пьяным — 0 промилле алкоголя в крови. А это противоречило официальным заявлениям Следственного комитета и Александра Лукашенко.
Артем Сорокин был осужден на 2 года колонии с отсрочкой наказания на год. И этот приговор Генпрокуратуру не возмутил. Срок заключения могут увеличить Катерине Борисевич, которая находится за решеткой с ноября 2020 года.
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Журналистка, напомним, была осуждена на 6 месяцев лишения свободы.
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