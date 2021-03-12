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В Бресте к консульству Польши пришли люди с красно-зелеными флагами

12.03.2021 14:07 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

В Бресте к консульству Польши пришли люди с красно-зелеными флагами
Пикет в Бресте / @vybory_smotri
Утром 12 марта в Бресте к консульству Польши пришли люди с красно-зелеными флагами. Их было около 20 человек. Кроме флагов они держали растяжку «За Беларусь!» и два небольших плаката, сообщает телеграм-канал @vybory_smotri.

Из содержания плакатов следует, что участники пикета ("неравнодушные граждане") протестуют против реабилитации военных преступников.

Пикет снимала телекамера — сюжет можно будет увидеть на государственных телеканалах.

Как сообщало Еврорадио, в последние дни между Беларусью и Польшей разразился дипломатический скандал, высылаются дипломаты. Все началось с посещения консулом Польши в Бресте неофициального мероприятия, посвященного «Дню проклятых солдат». Ему предложили покинуть нашу страну. В ответ на это Польша объявила о высылке белорусского дипломата. В МИД Беларуси предложили выехать из нашей страны руководителю и консулу Генконсульства Польши в Гродно. Варшава может предпринять ответный шаг.

«По факту героизации военных преступников» на упомянутом мероприятии в Бресте завели уголовное дело. Был задержан один из соучредителей «Польской школы».
 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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Пикет снимала телекамера — сюжет можно будет увидеть на государственных телеканалах.
 
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