Петиция: почему топливо в Беларуси дорожает, даже когда нефть дешевеет?

Источник материала: Onliner

На сайте Petitions появилась петиция с простым вопросом: почему в стране дорожает топливо? Можно предположить, что вслед за изменениями мировых цен на нефть. Но почему тогда бензин не дешевеет, когда стоимость барреля устремляется вниз?

Вот текст петиции: «10 марта 2021 года „Белнефтехим“ в очередной раз поднял цены на топливо в Беларуси. Несмотря на то, что „Белнефтехим“ заявляет, что рост цен основан на росте цен на нефть, мы — жители Беларуси — не понимаем, на чем основано повышение цен на топливо? В периоды снижения цен на нефть, цены на топливо в Беларуси не снижались. Исходя из этого, мы требуем дать аргументированный ответ о реальных причинах роста цен на топливо».

В этом году цены на топливо в Беларуси поднимались шесть раз. Отметим, что в 2020-м, несмотря на общую тенденцию к подорожанию, цены на белорусских АЗС в том числе снижались (в апреле и мае).