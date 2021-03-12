Поймал 729 рыбешек сетью и попался. Возбуждено уголовное дело

Источник материала: Onliner

Вечером 9 марта на реке Ошмянке, что в Островецком районе, 38-летний рыболов орудовал сетью, поймал аж 729 особей рыбы (правда, не особо крупной) и расфасовал их по пакетам, сообщается в телеграм-канале Следственного комитета. За рыбалкой в кустах наблюдали сотрудники Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира и сняли процесс незаконной ловли на видеокамеру.

Дальше на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. У мужчины изъяли сеть и рыбу, он не трудоустроен и ловил рыбу для пропитания — поделились подробностями сотрудники Сморгонской межрайинспекции охраны животного и растительного мира. Ущерб, причиненный окружающей среде, составил более 50 тысяч рублей. Получается, больше 68 рублей за рыбку, купить филе лосося в магазине было бы дешевле.

Островецким РОСК возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 281 (незаконная добыча рыбы, повлекшая причинение ущерба в особо крупном размере) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Рыболову грозит до шести лет лишения свободы со штрафом.