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Под Сморгонью Volkswagen упал в кювет с большой высоты, водитель в реанимации

12.03.2021 14:07 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 17:40 на автодороге Молодечно — Сморгонь автомобиль Volkswagen Sharan оказался в кювете. На фото видно, что высота, с которой упал автомобиль, очень большая. Водитель серьезно травмирован.

— Установлено, что 62-летний водитель при движении на прямом участке дороги, вблизи деревни Ореховка Сморгонского района, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

— Причины и иные обстоятельства произошедшего установит проверка, — добавили в ГАИ.

Под Сморгонью Volkswagen упал в кювет с большой высоты, водитель в реанимации
Под Сморгонью Volkswagen упал в кювет с большой высоты, водитель в реанимации

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by или t.me/vitpetrovich.

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Теги: Минск
 
 
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Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 17:40 на автодороге Молодечно — Сморгонь автомобиль Volkswagen Sharan оказался в кювете. На фото видно, что высота, с...
 
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