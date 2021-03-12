Под Сморгонью Volkswagen упал в кювет с большой высоты, водитель в реанимации

Источник материала: Onliner

Как сообщили в ГАИ Гродненской области, вчера около 17:40 на автодороге Молодечно — Сморгонь автомобиль Volkswagen Sharan оказался в кювете. На фото видно, что высота, с которой упал автомобиль, очень большая. Водитель серьезно травмирован.

— Установлено, что 62-летний водитель при движении на прямом участке дороги, вблизи деревни Ореховка Сморгонского района, не справился с управлением, съехал в левый по ходу движения кювет и опрокинулся, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате ДТП пострадал водитель. Мужчину с политравмой госпитализировали в реанимационное отделение местной больницы.

— Причины и иные обстоятельства произошедшего установит проверка, — добавили в ГАИ.









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