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Ducati Scrambler обзавелся спецверсией Desert Sled Fasthouse

12.03.2021 14:15 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Ducati объявила о выпуске лимитированной серии мотоциклов Scrambler под обозначением Desert Sled Fasthouse.


Партия насчитывает 800 экземпляров и посвящается успеху, достигнутому в 2020 году в Америке в гонке Mint 400, где победителем в новом классе Hooligan Open стал пилот команды Fasthouse Scrambler Ducati Джордан Грэхэм. Mint 400 — старейшее и престижнейшее оффроуд-мероприятие, которое проходит ежегодно в марте в США. Участие в гонке неподалеку от Лас-Вегаса принимают более 550 команд в более чем 80 классах.


Новый Scrambler Desert Sled Fasthouse — это практически гоночная реплика мотоцикла — победителя гонки. Мотоцикл получил ливрею, повторяющую схему окраски гоночного байка, логотип Fasthouse на топливном баке, раму красного цвета, черные крылья, сиденье с прострочкой красными нитями, 19-дюймовые колеса спереди и 17-дюймовые сзади, со спицами черного цвета и шинами Pirelli Scorpion Rally STR. Раму каждого байка серии украшает алюминиевая пластина с индивидуальным номером мотоцикла лимитированной серии.


Оснащен мотоцикл двигателем объемом 803 см3, из прочих особенностей — доработанное для скоростных заездов по бездорожью шасси, регулируемая подвеска с ходом 200 мм и подножки со съемными резиновыми элементами, специальная конструкция защитной решетки для передней фары, высокие крылья и защита картера двигателя. Сиденье — с индивидуальными настройками, противоскользящее и установлено на высоте 860 мм.


Спецверсия модели Scrambler будет доступна к заказу у дилеров Ducati с конца марта.

 
 
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Ducati объявила о выпуске лимитированной серии мотоциклов Scrambler под обозначением Desert Sled Fasthouse.
 
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