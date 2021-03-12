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«Дороги не чищены, много аварий». Читатели показали, что творится на трассах из-за весеннего снегопада
Источник материала: Tut.by
Снегопад и сильный ветер привели к множеству как мелких, так и крупных аварий на трассах страны.
Утром в Минске ситуация на дорогах была напряженной, но не критической. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал восемь баллов, произошло несколько аварий. К примеру, на улице Ленина водитель Peugeot не справился с управлением и
А вот на загородных трассах, как сообщают читатели, утром было все плохо: дороги не чищены, много аварий.
На трассе Р93 Могилев — Бобруйск фура стала поперек дороги, заблокировав движение в обоих направлениях.
— На дороге Минск — Слуцк несколько машин в кювете. Из двух полос ехать можно только по одной, состояние дороги — ужасное: очень скользко, снежно-ледяной накат, — пишет читатель.
Множество аварий, в том числе серьезных, произошло на трассе М1. Читатели сообщают, что возле Дзержинска «серьезный замес»: фура и минимум три легковушки, одна из которых лежит на крыше.
— Был свидетелем двух аварий за 20 минут. Одна лобовая на мосту над М1 на Стайки, вторая — перед Минском от Привольного. Машина в столб, — пишет другой водитель.
Также авария произошла по дороге из Жодино в Борисов:
А под Щомыслицей и на трассе М5 в кювет вылетели фура и легковушка.
Напомним, на сегодня в связи со снегом, метелью и сильным ветром синоптики
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«Дороги не чищены, много аварий». Читатели показали, что творится на трассах из-за весеннего снегопада
Снегопад и сильный ветер привели к множеству как мелких, так и крупных аварий на трассах страны.
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