«Дороги не чищены, много аварий». Читатели показали, что творится на трассах из-за весеннего снегопада

Источник материала: Tut.by

Снегопад и сильный ветер привели к множеству как мелких, так и крупных аварий на трассах страны.

Утром в Минске ситуация на дорогах была напряженной, но не критической. Сервис «Яндекс.Пробки» показывал восемь баллов, произошло несколько аварий. К примеру, на улице Ленина водитель Peugeot не справился с управлением и врезался в столб , на улице Тимошенко троллейбус столкнулся с легковушкой, еще одно ДТП произошло на МКАД .



Фото читателя TUT.BY

А вот на загородных трассах, как сообщают читатели, утром было все плохо: дороги не чищены, много аварий.



Так выглядела трасса М4 под Березино



А так — витебская трасса между Полоцком и Новополоцком

На трассе Р93 Могилев — Бобруйск фура стала поперек дороги, заблокировав движение в обоих направлениях.

— На дороге Минск — Слуцк несколько машин в кювете. Из двух полос ехать можно только по одной, состояние дороги — ужасное: очень скользко, снежно-ледяной накат, — пишет читатель.

Множество аварий, в том числе серьезных, произошло на трассе М1. Читатели сообщают, что возле Дзержинска «серьезный замес»: фура и минимум три легковушки, одна из которых лежит на крыше.

— Был свидетелем двух аварий за 20 минут. Одна лобовая на мосту над М1 на Стайки, вторая — перед Минском от Привольного. Машина в столб, — пишет другой водитель.

Также авария произошла по дороге из Жодино в Борисов:

А под Щомыслицей и на трассе М5 в кювет вылетели фура и легковушка.



Фото читателя TUT.BY



Фото читателя TUT.BY



Фото читателя TUT.BY

Напомним, на сегодня в связи со снегом, метелью и сильным ветром синоптики объявляли оранжевый уровень опасности.

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