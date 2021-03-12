Настала очередь падать евро

Курс доллара вырос лишь на 0,0001 BYN до 2,5933 BYN/USD и покинул минимум за три недели.





Курс евро упал на 0,0025 BYN до 3,0956 BYN/EUR. Это минимальное значение за последние 50 дней. За предыдущие шесть торговых сессий стоимость евро рухнула на 0,0573 BYN.





Курс российского рубля снизился на 0,0021 BYN до 3,5259 BYN/100 RUB.









Другие Центробанки мира обычно поднимают ставку, чтобы помешать росту цен.





Итоги второй недели марта на валютном рынке РБ

Текущая рабочая неделя стартанула во вторник, соответственно, торги на бирже проходили всего четыре раза. По итогам недели белорусский рубль укрепился к доллару и евро, но подешевел к российскому рублю:





курс доллара −0,0172 BYN (−0,66%);

курс евро −0,0241 BYN (−0,77%) (евро активно дешевеет уже вторую неделю и с начала месяца потерял уже −0,0706 BYN (−2,23%);

курс российского рубля +0,0168 BYN (+0,48%);





Центробанк России

Официальный курс доллара на завтра вырос меньше чем на копейку до 73,5081 российских рублей и покинул минимум за две недели.





Официальный курс евро на завтра поднялся на 4 копейки до 87,7981 российских рублей. До этого евро находился на минимуме больше чем за полгода.