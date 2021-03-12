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Россию накрыл мощный ураган: ветер сбивает людей с ног

12.03.2021 14:31 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Россию накрыл мощный ураган: ветер сбивает людей с ног

  • 12.03.2021, 14:16
Россию накрыл мощный ураган: ветер сбивает людей с ног

Из-за непогоды в некоторых регионах ограничили движение по дорогам.

В России мощный ураган накрыл сразу несколько городов. Сильный ветер срывает крыши и валит деревья, а людей сбивает с ног.

Об этом сообщается в сюжете на «Апостроф TV».

В Новороссийске порывы ветра достигли 35-ти метров в секунду. Температура воздуха понизилась до 8 градусов мороза.

В некоторых регионах наблюдаются сильные метели. Ветер сбивает людей с ног и срывает вывески с магазинов.

Из-за непогоды власти ограничили движение по дорогам. В нескольких городах ввели чрезвычайную ситуацию. Синоптики прогнозируют, что такая погода продержится минимум три дня.

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Из-за непогоды в некоторых регионах ограничили движение по дорогам.
 
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