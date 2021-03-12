Источник материала: Хартия'97

В шведском кургане ученые обнаружили загадочные артефакты из золота 12.03.2021, 13:54

2,522

Фото: Björn Falkevik

Находкам – около 1300 лет.

Археологи, которые вели раскопки кургана Аска в Швеции, обнаружили более 20 фрагментов золотой фольги с изображениями обнимающихся пар. Находкам – около 1300 лет.

Что за артефакты скрывал большой зал платформенного кургана – исследователям еще предстоит узнать, пишет «Вокруг света. Украина» .

Всего археологи откопали 22 тонких металлических кусочка. Однако точное число раритетов не совсем понятно. Так как трудно установить, какие из фрагментов являются самостоятельными произведениями, а какие – частями целого, отметил Мартин Рундквист, профессор археологии Лодзинского университета (Польша).

При этом, по словам экспертов, «многие части были сложены более или менее аккуратно». Однако для того, чтобы развернуть изображения, команда прибегла к помощи ювелира Эдди Херлина. Он сделал это аккуратно. В результате стало ясно, что на всех кусочках тонкого золота изображены обнимающиеся пары.

Что это такое?

Хотя подобные изображения на золотой фольге ранее находили и в других регионах в Швеции, письменных свидетельств о них не сохранилось.

Обычно в одном поселении можно найти много разных фигурок. Это свидетельствует о том, что их привезли из разных мест в качестве подарков, считает профессор Рундквист. Вероятно, их прикрепляли к столбам высокого трона короля, добавил он.

Также он предположил, что обнимающиеся пары могут быть богами и богинями, или же – принцами и принцессами, которые собирались пожениться.

Помимо золотых чеканок, археологи обнаружили в кургане Аска обломки двух игровых фигур, сделанных из китовой кости, а также трех железных подвесок со спиральными узорами.

Радиоуглеродное датирование показало, что зал платформенного кургана был построен примерно между 650 и 680 годами нашей эры. Археологи также установили, что впоследствии зал демонтировали. Вероятно, это произошло около 940 года нашей эры. Скорее всего, это сделали те, кто его использовал. Никаких признаков насильственного разрушения археологи не нашли.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .