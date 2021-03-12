В Бресте задержали нетрезвую женщину за рулем, она ехала с четырехлетним ребенком

Источник материала: Onliner

Девятого марта около 21:30 на улице Красногвардейской в Бресте инспекторы ГАИ подали сигнал об остановке водителю автомобиля Audi. За рулем была 35-летняя женщина, жительница Жабинковского района, в салоне авто спал ее четырехлетний ребенок.

— В ходе беседы милиционеры предположили, что автоледи находится в состоянии алкогольного опьянения, что позже подтвердило медицинское освидетельствование — 1,9 промилле алкоголя, — рассказали в ГАИ Брестской области.

Женщина пояснила, что выпивала дома, после чего отправилась в Брест по делам. При этом одного из четверых детей решила взять с собой.

— В отношении водителя составлен административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения, — сообщили в Госавтоинспекции.

Напомним, в новом КоАП разделили степень опьянения за рулем (ст. 18.15). За слабое опьянение (от 0,3 до 0,8 промилле) штрафуют на 100 базовых величин (2900 рублей) и лишают прав на три года, за сильное (более 0,8 промилле) — наказывают штрафом в 200 б. в. (5800 рублей) и пятью годами лишения прав. Такие последствия (200 б. в. и 5 лет лишения) наступают как за вождение в сильном опьянении (в том числе наркотическом), так и за употребление спиртного после ДТП, после подачи сигнала об остановке для прохождения проверки и за отказ от медосвидетельствования.

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