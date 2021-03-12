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Apple запатентовала способ наблюдения за разбуханием аккумуляторов

12.03.2021 14:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания Apple оформила пару патентов, которые описывают подходы, позволяющие уменьшить отсек для батареи, одновременно повысив безопасность. В истории есть примеры, когда слишком тесный корпус приводил к неприятным последствиям в виде разбухающих и подгорающих аккумуляторов.

Предлагаемые Apple конструкция и технология подразумевают уменьшение габаритов устройств за счет более плотной компоновки элементов, которым потребуется меньше свободного пространства для «маневра». Одновременно предлагается оснастить систему внутренними сенсорами, которые смогут определять потенциально опасное разбухание аккумулятора — когда он станет старым или повредится от температурного либо физического воздействия.

Отмечается, что габариты устройства могут быть уменьшены при одновременном увеличении размеров, а значит, емкости аккумуляторов. Решение относительно простое — заключить батарейку в металлический футляр. Нечто подобное применяется и в нынешних девайсах Apple, однако незанятого места остается больше за счет менее удачной формы. Также в патентах упоминается алгоритм, позволяющий предупредить опасное расширение батареи и предотвратить ее дальнейшее разрушение.

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Компания Apple оформила пару патентов, которые описывают подходы, позволяющие уменьшить отсек для батареи, одновременно повысив безопасность. В истории есть...
 
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