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Фото: СК

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так В сельской библиотеке мужчин избил кочергой двух женщин. Одна из них умерла Возбуждено уголовное дело за убийство.

Днем 9 марта пьяный 35-летний мужчина пришел в сельский клуб-библиотеку. Там сидели и выпивали его сестра и 49-летняя сожительница. Мужчина взял кочергу и стал избивать ею женщин. Затем скрылся.Скорую и милицию вызвал брат 49-летней женщины. Ее доставили в больницу, где она вскоре умерла от полученных травм. Про состояние здоровья второй женщины СК не сообщает.Мужчину задержали в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем им воздухе составило 1,5 промилле.Возбуждено уголовное дело за убийство.