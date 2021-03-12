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В сельской библиотеке мужчин избил кочергой двух женщин. Одна из них умерла
Источник материала: UDF
Фото: СК
Днем 9 марта пьяный 35-летний мужчина пришел в сельский клуб-библиотеку. Там сидели и выпивали его сестра и 49-летняя сожительница. Мужчина взял кочергу и стал избивать ею женщин. Затем скрылся.
Скорую и милицию вызвал брат 49-летней женщины. Ее доставили в больницу, где она вскоре умерла от полученных травм. Про состояние здоровья второй женщины СК не сообщает.
Мужчину задержали в тот же день. Согласно результатам медицинского освидетельствования, содержание алкоголя в выдыхаем им воздухе составило 1,5 промилле.
Возбуждено уголовное дело за убийство.
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Возбуждено уголовное дело за убийство.
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