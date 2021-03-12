В Могилевской области пройдут учения с участием 100 российских десантников

Источник материала: Tut.by

С 14 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» (Могилевская область) пройдет учение с участием военнослужащих Воздушно-десантных войск российской армии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Политаев, «Ваяр»

Если говорить точнее, то это батальонное тактическое учение с личным составом 357 отдельного гвардейского парашютно-десантного батальона 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, в котором примут участие около ста военнослужащих 234 десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации

Военнослужащие отработают подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.

Учение пройдет в три этапа. Парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.

Учение предусмотрено Планом сотрудничества между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации на 2021 год.