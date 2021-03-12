ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Денег нет, но вы держитесь: власти подредактировали план развития проблемных регионов

12.03.2021 15:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Совмин принял новую редакцию постановления о проблемных территориях, так называемых «отстающих по уровню социально-экономического развития».

В новой редакции их название упростили до «отдельные регионы».

По данным правительства, в таких районах на 1 января 2020 года проживало 626,1 тыс. человек (6,7% от населения страны). Занятых в экономике там было 237,9 тыс. 

Годом ранее население «отдельных регионов» было существенно меньше — 595,5 тыс. человек. Занятых в экономике было немного больше — 242,3 тыс.

В старой редакции постановления говорится, что на 2019−2025 годы в этих регионах планировали 53 инвестпроекта (создание новых предприятий) на сумму более 8,5 млрд рублей. Это около 6 тыс. рабочих мест. 

Сейчас написано, что в 2021–2025 годах будет лишь 28 таких инвестпроектов, а общая сумма резко сокращена до 617 млн рублей. 

Запланировано создание около 780 рабочих мест, что примерно в 7 раз меньше старой цели.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин принял новую редакцию постановления о проблемных территориях, так называемых «отстающих по уровню социально-экономического развития».
 
Новости дня
Новости разные
 
В сельской библиотеке мужчин избил кочергой двух женщин. Одна из них умерла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

11.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
12.03.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by